Waarpraatsje: woansdei ek waarm

DE JOUWER – Nei al wer in tige waarme dei foar de tiid fan it jier sil it ek woansdei noch waarm wêze.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. Der kin op guon plakken wat damp ûntstean. By in swakke sudewyn wurdt it om de 10 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne, mar der is mear hege bewolking as de lêste dagen. De swakke wyn giet nei it noardwesten. It wurdt tusken de 18 en 21 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it minder waarm. It bliuwt foarearst wol drûch.

Jan Brinksma