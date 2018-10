Waarpraatsje: wiete tiisdei

DE JOUWER – Nei in skiere en kâlde moandei, mei tsjin de ferwachting yn drûch waar, krije wy in tige herstige tiisdei.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en letter yn ’e nacht kin it in skoft reine. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich en lâns de noardkust krêftich oant hurd. It wurdt in graad as 4.

Tiisdei is der noch kâns op wat rein en op guon plakken yn de moarntiid in lytse kâns op wat damp. Letter op ’e dei set it op ’e nij op in reinen. De wyn komt út it suden en is matich. Yn de middei giet de wyn nei it westen en hellet er tydlik flink oan. It wurdt dan efkes rûzich. Mei 7 graden is it wer in kâlde dei.

Fan woansdei ôf wurdt it mylder. Wol is der alle dagen kâns op wat rein.

Jan Brinksma