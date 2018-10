Waarpraatsje: tiisdei tige waarm

DE JOUWER – Der komt mar gjin ein oan it waarme neisimmerwaar. Tiisdei wurdt it op ‘e nij in tige waarme dei foar de tiid fan it jier.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei is it helder. Op guon plakken kin wat damp ûntstean. De súdeastewyn is swak. It wurdt tusken de 10 en 14 graden.

Tiisdei skynt de sinne de hiele dei. Der is wol sa út en troch wat hege bewolking. By in swakke, by de kust lâns matige, sudewyn wurdt it tusken de 20 en 23 graden.

Woansdei is it ek noch om de 20 graden hinne, mar dan is der wol mear bewolking.

Jan Brinksma