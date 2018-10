Waarpraatsje: tiisdei rein

DE JOUWER – Nei in frisse moandei mei buien, sil it tiisdei sa út en troch reine.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei rekket de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. De súdwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns stiet letter yn ’e nacht mear wyn. It wurdt om de 8 graden hinne.

Tiisdei is de loft berûn en falt der earst wat rein of storein. Letter op ’e dei binne der ek inkelde opklearringen. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns krêftich. Tsjin de jûn giet de wyn nei it westen oant noardwesten. It wurdt 13 graden.

Fan woansdei ôf bliuwt it, sa goed as, drûch. It wurdt ek wat waarmer.

Jan Brinksma