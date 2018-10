Waarpraatsje: stadichoan waarmer

DE JOUWER – Nei in skiere moarn mei storein, waard it tiisdei letter in stik better. Fan woansdei ôf krije wy in pear kreaze dagen.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Op guon plakken kin noch in bui falle. De westewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Woansdei is der neist bewolking sa út en troch ek wat sinne. Der is nog hieltyd kâns op in buike. De matige wyn komt út it westen oant noardwesten. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 14 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it tydlik wat waarmer.

Weromsjoch septimber

De moanne septimber wie yn De Bilt oan de waarme kant, te drûch en tige sinnich. De moanne wie mei 14,7 graden trochinnoar 0,2 graden waarmer as gewoanwei. Op it haadstasjon fan it KNMI waard 42 milimeter delslach opfongen, wylst dat gewoanwei 78 is. De sinne wie 192 oeren te sjen. Yn in normale septimbermoanne is dat ‘mar’ 138 oeren. Der waard ien simmerske dei (25 graden of mear) optekene. Gewoanwei binne dat twa.

Jan Brinksma