Waarpraatsje: sneon tige waarm

DE JOUWER – Nei in waarme en kreaze freed wurdt it sneon in tige waarme neisimmerdei.

Yn ’e nacht fan freed op sneon is it helder. By in matige, by de kust lâns frij krêftige, sudewyn wurdt it 14 graden.

Sneon skynt de sinne de hiele dei. De wyn komt op ’e nij út it suden en is matich. It wurdt tusken de 20 en 24 graden. Foar de tiid fan it jier is dat tige waarm.

Fan snein ôf wurdt it ritich en stadichoan koeler.

Jan Brinksma