Waarpraatsje: rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – It wie snein in stik frisser as sneon, mar it waard dochs in hiel wol kreaze dei. De nije wike sjocht der ek poerbêst út.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is it helder. Der kin op guon plakken damp úntstean. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. By de noardlike kust lâns stiet in matige sude- oant súdwestewyn. It wurdt mei in graad as 4 in kâlde nacht.

Moandei skynt de sinne, mar der is ek sa út en troch hege bewolking. De sude- oant súdwestewyn is swak oant matich. It wurdt 15 graden.

De oare dagen fan ’e wike bliuwt it drûch. Boppedat wurdt it stadichoan waarmer. Neisimmer!

Jan Brinksma