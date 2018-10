Waarpraatsje: rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – Nei in kreaze woansdei, bliuwt it foarearst rêstich. In soad reinwetter wurdt ek net ferwachte.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. It bliuwt, nei alle gedachten, drûch. By in swakke oant matige súdeastewyn wurdt it tusken de 5 en 8 graden.

Tongersdei is der neist bewolking sa út en troch ek wat sinne. Letter op de dei soe it op guon plakken wat reine kinne. De wyn komt út it súdeasten en is matich. It wurdt om de 10 graden hinne.

Nei tongersdei feroaret der net folle.

Jan Brinksma