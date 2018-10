Waarpraatsje: oergong nei gewoan ‘hjerst’waar

DE JOUWER – Oan it tige waame neisimmerwaar komt moarn in ein, mar min waar wurdt it foarearst noch net.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei rekket de loft berûn. Der soe sels wat rein falle kinne. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns matich oant frij krêftich. It wurdt om de 10 graden hinne.

Tongersdei is de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. De sinne sille wy, nei alle gedachten, net folle sjen. By in matige noardeastewyn wurdt it 15 graden.

Fan freed ôf wurdt it noch wat frisser, mar it bliuwt oant en mei it wykein drûch.

Jan Brinksma