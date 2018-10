Waarpraatsje: oanhâldend waarm, mar minder sinne

DE JOUWER – Nei in strieljende dei mei in temperatuer fan krekt boppe de 20 graden bliuwt it foarearst noch waarm. Der is de kommende dagen wol wat minder sinne.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. By in swakke oant matige easte- oant súdeastewyn wurdt it 10 graden.

Tongersdei skynt de sinne, mar der is sa út en troch ek bewolking. De wyn is matich en komt út it suden oant súdeasten. It wurdt op ’e nij om de 20 graden hinne.

Op freed en foaral sneon is it ek noch waarm.

Jan Brinksma