Waarpraatsje: neisimmer

DE JOUWER – It wie al wer in kreaze dei en it bliuwt noch in pear dagen kreas neisimmerwaar.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. De swakke oant matige wyn komt út it súdeasten. It wurdt tusken de 5 en 10 graden.

Woansdei skynt de sinne de hiele dei. By in matige eastewyn wurdt it om de 20 graden hinne.

Fan tongersdei ôf is der wat mear bewolking, mar it bliuwt noch in pear dagen kreas en waarm neisimmerwaar.

Jan Brinksma