Waarpraatsje: neisimmer

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze freed, sjocht it der foar sneon ek goed út.

Yn ’e nacht fan freed op sneon is it helder. Der kin op ferskate plakken wat damp ûntstean. De wyn is swak oant matich en komt út it suden oant súdeasten. It wurdt 7 graden.

Sneon skynt de sinne, mar der is ek hege bewolking en letter op ’e dei nimt de bewolking fierder ta. Yn de jûn kin it mieskien wat reine. De sudewyn is swak oant matich, letter op de dei giet de wyn nei it noardwesten oant noarden. It wurdt sneon mei in temperatuer tusken de 18 en 21 graden in waarme dei.

Snein docht de neisimmer in stapke tebek. It is dan in stik frisser en wy sille de sinne ek net folle sjen.

Jan Brinksma