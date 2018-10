Waarpraatsje: mylder

DE JOUWER – Nei in hjerstige en kâlde tiisdei wurdt it stadichoan mylder.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Der kin ek in bui falle. De weste- oant súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd, miskien wol efkes stoarmich. Letter jout de wyn him wat del. It wurdt om de 4 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne, mar letter op ’e dei rekket de loft berûn en soe it wat reine kinne. De matige wyn giet fan it suden nei it súdeasten. It wurdt 8 graden.

Fan tongersdei of wurdt it noch wat mylder. It bliuwt wol in bytsje ritich.

Jan Brinksma