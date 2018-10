Waarpraatsje: moandei en tiisdei ek noch waarm

DE JOUWER – It wie snein in bytsje minder waarm as sneon, mar wy ha in hiel kreas wykein efter de rêch. It bliuwt sels noch wat langer waarm neisimmerwaar.

Yn ’e nacht fan snein op moandei binne der opklearringen, mar der is sa út en troch ek bewolking. By in swakke oant matige sude- oant súdeastewyn wurdt it 13 graden.

Moandei is der neist sinne ek bewolking. De wyn is swak oant matich en komt út it suden oant súdwesten. It wurdt tusken de 18 en 21 graden.

Tiisdei feroaret der net folle oan it waar. It is dan noch hieltyd te waarm foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma