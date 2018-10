Waarpraatsje: letter neisimmer

DE JOUWER – Nei in frisse nacht wie it moandei in moaie hjerstdei. It bliuwt foarearst kreas, mei letter yn ’e wike neisimmerwaar.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei binne der opklearringen, mar der is sa út en troch ek bewolking. Op guon plakken kin wat damp ûntstean. De sudewyn is swak. By de noardlike kust lâns stiet in matige súdwestewyn. It wurdt tusken de 4 en 8 graden.

Tiisdei skynt de sinne, mar der is ek hege bewolking. De wyn is swak en komt út it suden. Mei 17 graden is it noflik foar de tiid fan it jier.

Fan woansdei ôf wurdt it noch wat waarmer. Boppedat bliuwt it de earste dagen, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma