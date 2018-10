Waarpraatsje: kreas hjerstwaar

DE JOUWER – Nei in hiel wol kreaze woansdei wurdt it tongersdei en freed (wat) waarmer.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 9 graden.

Tongersdei is de loft ek berûn en soe der sa út en troch noch wat reinwetter falle kinne. De sinne sille wy, nei alle gedachten, net folle sjen. De wyn komt op ’e nij út it súdwesten en is matich. It wurdt 16 graden.

Foar freed sjocht it waar der kreas út. It wurdt noch in bytsje waarmer.

Jan Brinksma