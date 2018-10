Waarpraatsje: kâlder

DE JOUWER – Nei in skiere tongersdei mei sa út en troch wat rein, wurdt it fan freed ôf kâlder.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. De wyn is matich en giet nei it westen oant súdwesten. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 10 graden.

Freed is de loft ek berûn en kin der noch hieltyd wat reinwetter falle. Letter op ’e dei binne der ek in pear opklearringen folge troch inkelde buien, miskien wol mei hagel en tonger. De matige, by de kust lâns frij krêftige weste- oant súdwestewyn giet letter nei it westen oant noardwesten en hellet wat oan. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet dan in krêftige oant hurde wyn. It wurdt freed earst 11 graden, letter sakket de temperatuer nei in graad as 7.

Sneon sjogge wy de sinne ek net folle en der kin noch in drip reinwetter falle. De noardwestwyn jout him wer wat del en it wurdt in graad as 10.

Jan Brinksma