Waarpraatsje: kâlde nacht

DE JOUWER – Nei in sneon mei op guon plakken noch in bui, krije wy in kâlde nacht en in kreaze snein.

Yn ’e nacht fan sneon op snein is it frij helder. By de kust lâns is noch wol hieltyd kâns op in bui. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt tusken de 2 en 5 graden.

Snein skynt de sinne flink en sil it, nei alle gedachten, drûch bliuwe. De wyn komt út it noardeasten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. Mei in graad as 7 is it oan de kâlde kant foar de tiid fan it jier.

Moandei wurdt it noch wat kâlder.

Jan Brinksma