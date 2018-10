Waarpraatsje: gewoan oktoberwaar

DE JOUWER – Nei in nacht dy’t kâlder waard as ferwachte waard (Ljouwert 2,7 en Starum 1,9) wie it sneon in kreaze hjerstdei. Snein feroaret der net folle.

Yn ’e nacht fan sneon op snein is der bewolking mar sa út en troch ek in opklearring. By in swakke, by de kust lâns en boppe de Iselmar matige, súdwestewyn wurdt it tusken de 5 en 10 graden.

Snein is de loft berûn, al is in glimp fan de sinne net hielendal útsletten. De wyn komt út it súdwesten en is matich. It wurdt 14 graden.

Fan moandei ôf wurdt it in bytsje ritich.

Jan Brinksma