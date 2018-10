Waarpraatsje: freed sinne en ‘waarmte’

DE JOUWER – Nei in frij skiere tongersdei krije wy freed de sinne mear te sjen. Boppedat wurdt it wat waarmer.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed binne der opklearringen. Der kin op guon plakken wat damp úntstean. De sudewyn is swak oant matich. It wurdt 8 graden.

Freed skynt de sinne, mar der is, nei alle gedachten, sa út en troch ek wat bewolking. By in matige sudewyn wurdt it tusken de 16 en 19 graden.

Sneon is it ek noch myld foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma