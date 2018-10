Waarpraatsje: freed mear sinne

DE JOUWER – Nei in lange perioade mei útsûnderlik neisimmerwaar steane wy wer mei beide fuotten op ’e grûn. Wy krije no in skoft gewoan en rêstich hjerstwaar.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed binne der opklearringen. By in swakke noardeastewyn wurdt it, mei in graad as 5, in frisse nacht.

Freed skynt de sinne, mar wat bewolking is net hielendal útsletten. De wyn is swak oant matich en komt út it easten. It wurdt 14 graden.

Nei freed bliuwt it foarearst rêstich en drûch.

Jan Brinksma