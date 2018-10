Waarpraatsje: bytsje ritich

DE JOUWER – Nei in skiere snein wurdt it no in bytsje ritich.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en sil it wat reine. De swakke oant matige súdwestewyn giet nei it noarden en hellet by de kust lâns wat oan. It wurdt om de 10 graden hinne.

Moandei binne der opklearringen. De wyn is matich en komt út it noarden. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 14 graden.

Fan tiisdei ôf sjogge wy de sinne net folle en kin der alle dagen wol in bytsje reinwetter falle.

Jan Brinksma