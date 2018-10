Waarpraatsje: berûne loft

DE JOUWER – It is foarearst dien mei it kreaze waar. Wy sille tongersdei en freed de sinne net folle sjen.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en sil it sa út en troch wat reine. De westewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 11 graden.

Tongersdei is de loft ek berûn. It kin noch in bytsje reine. De wyn komt út it westen en is matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 13 graden.

Freed is de loft op ’e nij berûn en bliuwt it net drûch. It wurdt boppedat stadichoan kâlder.

Jan Brinksma