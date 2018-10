Utspraak Gerjochtshôf: Nederlân moat útstjit flugger weromkringe

De Nederlânske Steat moat mear dwaan om de útsjit fan broeikasgassen werom te kringen. Dat hat it gerjochtshôf yn De Haach hjoed bepaald. It hôf hanthavenet dêrmei in opskuor jaande útspraak fan de rjochtbank dy’t goed trije jier lyn klimaatorganisaasje Urgenda ek al yn it gelyk stelde.

Urgenda easket dat de Steat maatregels nimt sadat de útstjit fan broeikasgassen yn 2020 mei 25 persint werombrocht is neffens 1990. It hôf komt ta it oardiel dat 25 persint it minimum is foar de Steat om te foldwaan om syn soarchplicht. It seit mei klam dat der sprake is fan in “reële driging” troch klimaatferoaring.

It hôf fersmiet sa goed as alle arguminten dy’t de lânsadvokaat oanfierd hie. Dat Nederlân mar in lyts lantsje is en dat klimaatferoaring in wrâldprobleem is, erkende it hôf, mar heakke deroan ta dat soks “Nederlân net ûntslacht fan de ferplichting om fan syn grûngebiet ôf nei fermogen ynspannings te leverjen dy’t beskerming biede tsjin klimaatferoaring.”

Dat Nederlân him as doel steld hat om yn 2030 de útstjit mei 49 persint werombrocht te hawwen, lit it hôf net troch liede. No yngripe is nedich, om risiko’s en ekstra kosten te beheinen, seit it hôf. Ferline jier wie de fermindering fan de útstjit trettjin persint. Neffens it hôf leit Nederlân op koers om de útstjit mei 23 persint te beheinen, mar der is in wichtige ûnsekerheidsmarzje fan 19 oant 27 persint. Om dy reden is der neffens it hôf in reële kâns dat it leger wurdt en dat is “net akseptabel”.