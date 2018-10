Unike ûntdekking yn Wettertún op WaterCampus Ljouwert

Rys fan Fryske boaiem is unyk, sterker noch, der is mar ien plak dêr’t rys groeit yn ‘t noarden fan Nederlân. Dizze primeur is ûntdutsen yn de wettertún fan de WaterBar yn Ljouwert. It giet om in Sineeske en in Italiaanske rysfariant.

Beide binne beskikber steld troch de Sawah Belanda yn Arnhim, opkweekt by VHL Velp en troch Nordwin-studinten yn de sawa plante. It is útsûnderlik dat de rys bloeit en kerrels foarmet. By it projekt dêr’t de rys fan ôfkomstich is yn Arnhim barde soks oan no ta net. Meastal komt it yn ús klimaat net sa fier en is de waarme simmer fan dit jier faaks de oarsaak. Yn Europa wurdt rys boud yn Italië op de Po-flakte, yn Súd-Frankryk yn de Camargue en yn Spanje om Valencia hinne. Oft it safier komt dat de rys te rispjen is, is net bekend. Mei it rispjen is noch gjin ûnderfining, dus dat sil de praktyk útwize. Mei de hoemannichte rysplanten giet it ek om in beheind tal dat net foar produksje oanplante is. De sawa is oanlein troch Nordwin studinten en de liem dêr’t de rys op waakst, is oanbrocht troch learlingen fan OBS Potmarge.

Wettertún

Sop fan slanke wetterkers of stamppot fan breed snoekeblêd, wa yt soks noch? Dy fergetten wettergrienten wurde kweekt op de WaterCampus Ljouwert, op de terp, neist de WaterBar. De driuwende plantebêden, sawa’s en kweekbêden binne oanlein troch hofkerslearlingen fan it Nordwin College. De wettergrientetún is in inisjatyf fan it Ljouwerter keunstnersduo Groenewoud/Buij om minsken wer yn ‘e kunde komme te litten mei ytbere wetterplanten.

WaterBar

Boppe-op de terp by it Wetsus gebou is in unyk wettertrefpunt makke. Wettertechnology is dêr fielber. Der kin sels preaun wurde fan de wettertún! Yn 2018 is de WaterBar it plak foar priuwerijen, eksposysjes, lêzingen en moetingen. De WaterBar is ûntwurpen troch it keunstnersduo Groenewoud/Buij en it resultaat fan in community art project om de omwenners te belûken by de ûntjouwingen op de WaterCampus.