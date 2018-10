Twadde printinge ‘Teltsjes fan Tellegen’

Ferline jier waard op 4 oktober – Bistedei – it earste eksimplaar fan Teltsjes fan Tellegen (Utjouwerij Regaad) útrikt oan Toon Tellegen, dy’t doe foar dy gelegenheid nei Ljouwert kaam. De earste printinge wie lykwols al rillegau útferkocht, ek om’t it boek it goed die yn de saneamde ‘sutelaksjes’. Dêrom kundiget Regaad eksakt ien jier letter, op Bistedei 2018, de twadde printinge oan fan dat moaie berneboek. De twadde printinge fan Teltsjes fan Tellegen sil fan 22 novimber 2018 ôf te krijen wêze.

Regaad hie koartlyn noch in moai sukses mei in oer boek: de Fryske oersetting fan it bekende berneboek fan Roald Dahl, De GFR, krige in ûnderskieding op in ynternasjonaal berneboekekongres yn Atene.