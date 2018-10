Tusken Twa Tuorren – Wergea

Yn it ramt fan LF2018 meitsje 32 doarpen in teaterfoarstelling mei de kearnwurden ‘doarpstsjerke’ en ‘mienskip’ ûnder de mienskiplike titel Under de Toer. In rige fan tige suksesfolle foarstellingen lykas Marijke Muoi, Anna Maria van Schuurman en It paad fan de wûnderdokter.

De útsmiter en de jongereinsoas

Wergea hat de eare om de lêste foarstelling op te tugen. In Frysktalige foarstelling dêr’t mear as hûndert Wergeasters oan meidogge: fertsjintwurdigers út alle kulturele ferieningen dy’t it doarp ryk is. Der ûntstiet in griemmank fan tradisjoneel toaniel, in aardige fluts iepenloftspul en – sa’t dat yn Wergea wenst is – profesjonele ynstrumintale en fokale muzyk. En mei yn de haadrol de trije (!) tsjerken yn Wergea as unike lokaasjes. Mei rjocht de útsmiter fan Under de Toer!

Yn de foarstelling draait it om jongereinsoas SZDRNZLL, yn Wergea de kweekfiver foar bestjoerlik talint en foar jongelju dy’t trochstreame as frijwilliger nei de doarpsferieningen. Wat soe der barre as dy soas ticht giet en ophâlde moat? Wat foar ynfloed hat soks op it doarp en op de doarpsmienskip, op de ‘mienskip’?Oan ’e hân fan in fiktyf ferhaal wurde de foar- en neidielen tsjin it ljocht holden, komme de wyldste plannen oan bod en komme de foar- en tsjinstanners min of mear lûdlêstich oan it wurd.

Wergea te’n ûnder?

De fraach oan ’e ein fan de jûn is: is der in oplossing? Wolle de minsken wol in oplossing? En wolle se har eins wol foar it doarp ynsette? Of strûpt Wergea (as symboal fan it trochsneed Fryske doarp) mei de jongereinsoas derûnder? En hokker rol spilet Sint-Martinus yn dat gehiel? De premjêre is net om ’e nocht op 11 novimber!

De kaartferkeap is al útein set. Kaarten binne online te bestellen fia it webstee fan De Noorder Smederij: http://www.denoordersmederij.nl/kaartferkeap/