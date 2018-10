Trettjinjierrige jonge oeren spoarleas op Iselmar

De Kustwacht en oare helptsjinsten hawwe moandeitejûn en yn ’e nacht oerenlang socht nei in jonge fan trettjin. De jonge wie neffens Omrop Flevolân om 18.15 oere fuortfearn mei in sloep út de haven fan Urk en wie in skoftke spoarleas. Hy waard om 02.30 oere hinne rinnend oantroffen op de Houtribdyk, de dyk tusken Lelystêd en Enkhuzen.

De helptsjinsten fûnen earst de sloep op de Houtribdyk en troffen efkes letter de jonge oan. Hy is troch ambulânsepersoniel kontrolearre en troch de plysje nei hûs ta brocht. By de sykaksje waard ûnder oare in helikopter ynset. De KNRM, plysje en fiskers sochten ek mei op it wetter.