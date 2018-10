Tresoar siket help by grut ynfierprojekt Fryske ferstjeraktes

Fan wa bisto ien? Om digitaal ûndersyk nei Fryske foarâlden makliker te meitsjen siket Tresoar frijwilligers dy’t famyljerelaasjes tafoegje wolle oan in heal miljoen ferstjeraktes yn it projekt ‘Heden is overleden’. Eltsenien kin op syn eigen kompjûter in bydrage leverje op it platfoarm FryskeHannen.frl.

It ultime begjinplak foar in syktocht nei Fryske famyljeskiednis is de grutte genealogyske database op AlleFriezen.nl. Dêrop steane de ferstjeraktes fan 750.000 Friezen. By likernôch in heal miljoen aktes binne allinne de nammen fan de ferstoarnen ynfierd, mar net dy fan de âlden en partners. En krekt dy gegevens binne sa belangryk: dêrmei kin Tresoar persoanen firtueel oaninoar keppelje en bygelyks stambeamûndersyk in stik makliker meitsje. No’t de technyk ús helpe kin, wol Tresoar besykje om dêryn in grutte stap te setten. Wolle jo meihelpe? Jo kinne josels oanmelde by it projekt ‘Heden is overleden…’ op it platfoarm FryskeHannen.frl en fuortdaliks begjinne.

Oer FryskeHannen.frl

Mei it twatalige platfoarm FryskeHannen wol Tresoar grutte digitalisearre kolleksjes ferrykje mei gegevens. Dat kinne de eigen argiven wêze, mar ek oare organisaasjes kinne fia FryskeHannen harren kolleksjes foar bewurking foarlizze oan harren efterban. Earder al beskreaunen frijwilligers op FryskeHannen.frl tûzenen ûnderdûkerskaarten en dia’s fan Fryske monuminten. Tegearre mei Omrop Fryslân wurdt wurke oan it projekt ‘Omroplûden’, wêrby’t frijwilligers helpe mei de beskriuwing fan tûzenen oeren omropmateriaal.