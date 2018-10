Top Omrop Fryslân hottefilet foar de rjochter oer reuzen

In slim fersteurde arbeidsferhâlding tusken direksje en haadredaksje fan Omrop Fryslân wie de ynset fan in koart pleit woansdeitemiddei foar de Ljouwerter rjochtbank. Klaas Geert Bakker, dy’t sûnt 17 septimber skorst is as haadredakteur, hie it koart pleit oanspand. Hy wol wer oan it wurk. Ynterim-direkteur Nina Hiddema seit dat har fertrouwen yn de haadredakteur dêrfoar te bot skeind is. Sy wol dat de arbeidsoerienkomst mei Bakker sa gau mooglik beëinige wurdt.

Oanlieding foar de skorsing fan Bakker wie de live-útstjoering fan Omrop Fryslân op telefyzje fan de Reuzen fan Royal de Luxe op 17 augustus. De Omrop soe te lang bylden fan de Reuzen op telefyzje toand hawwe. Dat wie neffens LF2018 net neffens de ôfspraken. Royal de Luxe drige net op te treden as de útstjoering trochgean soe.

De Omrop hat dêrmei neffens Hiddema in enoarm finansjeel risiko rûn. Sy nimt it Bakker kwea ôf dat hy har op dat momint net op ‘e hichte brocht oer de saak, wylst sy as direkteur wol einferantwurdlik wie. Bakker seit dat de ôfspraken fan de Omrop mei LF2018 wol goed makke binne, mar dat it om in misferstân yn de kommunikaasje giet. De saak mei de Reuzen wie de drip foar Hiddema, seit har advokaat. Der is in fertrouwensbreuk ûntstien.

Bedriuwskultuer

De rest fan de rjochtsaak gie oer de bedriuwskultuer binnen de Omrop. Beide partijen erkenne dat der problemen binne, mar se binne it net iens oer de oanpak. Neffens Hiddema binne de problemen grutter as dat Bakker foarkomme lit. Neffens har wurdt der troch Bakker hieltyd sein dat de problemen troch in lyts groepke feroarsake wurde. Dat driuwt meiwurkers útinoar yn stee fan dat it se byinoar bringt, seit Hiddema.

De advokaat fan Bakker seit dat direkteur en haadredakteur wol praat hawwe oer de problemen binnen de Omrop, mar dat se noch net besletten hawwe hoe’t se dy tegearre oplosse sille. As der al sprake wêze soe fan in fersteurde wurkrelaasje tusken direkteur en haadredakteur, binne der neffens Bakker noch gjin ‘herstelpogingen’ besocht. Dêrom wol hy sa gau mooglik wer werom yn syn funksje.

Minne gearwurking

It koart pleit brocht de partijen net tichter byinoar. De rjochter sinjalearre dat de stânpunten fier útinoar lizze en dat de wurkrelaasje tusken de twa te bot fersteurd is, om tegearre troch te gean. Der is gjin goede gearwurking, it is de ien of de oar. “Beiden aan boord van het schip gaat niet”, sei de rjochter.

De útspraak is oer trije wike, op 7 novimber.

