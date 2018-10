Súdwest-Fryslân wol troch mei it Undernimmersfûns

It Undernimmersfûns yn Súdwest-Fryslân kin bliuwe. Boargemaster en wethâlders wolle de ôfspraken mei en oer it fûns mei fjouwer jier ferlingje, oant en mei 2023. It wurd is no oan de gemeenterie.

It Undernimmersfûns is op 1 jannewaris 2016 yn it libben roppen, op inisjatyf fan de ûndernimmers sels. It idee is dat ûndernimmers tanksij it fûns mear gearwurkje en mei-inoar plannen meitsje dy’t de regionale ekonomy fersterkje.

“Dat is yn elts gefal slagge”, seit wethâlder Maarten Offinga. “Wy sjogge in dúdlike groei. Fan it budzjet fan it fûns komt no tachtich persint te’n goede oan projekten.” Tagelyk stelt er fêst dat it benammen yn de lytse kearnen lestich is om projekten fan ’e grûn te krijen. “It binne no foaral noch de grutte en middelgrutte kearnen dy’t tige aktyf meidogge, lykas Snits, Boalsert, Warkum en Makkum.”

Posityf is dat yn de grutte kearnen de al besteande gearwurking fersterke is, sa docht bliken út de evaluaasje dy’t it Undernimmersfûns troch in ûnôfhinklik buro útfiere liet. “Yn in groeiend tal lytse kearnen sjogge se de mooglikheden fan it fûns, wêrtroch’t der no mear gearwurking fan de grûn komt. Tagelyk hat bliken dien dat der foaral yn de lytse kearnen wriuwing ûntstien is, tusken foar- en tsjinstanners fan it fûns.”

Dochs is it meastepart fan de ûndernimmersferienings, dy’t oansletten binne by de oerkoepeljende federaasje Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân, posityf oer it Undernimmersfûn. Wol advisearret de federaasje it fûns om mear enerzjy te stekken yn de lytse kearnen. Offinga fynt dat ek fan grut belang. “De ambysje is noch hieltyd dat it in fûns is fan, foar en troch sa folle mooglik ûndernimmers, ek yn de lytsere kearnen.”

In oar goed punt neamt er dat it fûns it ûndernimmers makliker makket harren bydrage werom te krijgen as harren kearn net meidocht (saneamde retribúsje). Fierder jûget er ta dat it fûns sels nochris kritysk nei de eigen opset sjocht.