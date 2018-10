Súdwest-Fryslân wint ferkiezing Skjinste Winkelgebiet

De gemeente Súdwest-Fryslân is as earste einige yn de kategory ‘Middelgrutte gemeente’ yn de ferkiezing fan Skjinste Winkelgebiet 2018. De ferkiezing is organisearre troch de Stichting Nederland Schoon.

Fan it twadde nei it earste plak

Yn de ôfrûne moannen binne 583 winkelgebieten ûndersocht yn 123 gemeenten. Foar Súdwest-Fryslân wiene dat de winkelgebieten fan Boalsert, Warkum en Snits. Súdwest-Fryslân die ferline jier foar it earst oan de ferkiezing mei en wûn doe de twadde priis.

Wethâlder Erik Faber mocht de priis yn ûntfangst nimme. “Ik bin der tige grutsk op dat wy dizze priis wûn ha”, seit Faber. “Us gemeente set him folop yn om it swalkôffal werom te kringen. Sûnder ús ynwenners, ûndernimmers en fansels de meiwurkers fan Súdwest-Fryslân hiene wy de priis nea yn ’e wacht sleept. Dat is in komplimint foar ús allegear.”

Oer Stichting Nederland Schoon

Nederland Schoon wol swalkôffal yn Nederlân foarkomme en bestride. Oan ’e hân fan kampanjes, ûndersiken, gearwurkings, it dielen fan kennis en it jaan fan advys oan bedriuwen komt de stifting yn aksje tsjin swalkôffal.

It is de sechde kear dat Nederland Schoon de ferkiezing “Skjinste Winkelgebiet” organisearret. Mear ynformaasje stiet op www.nederlandschoon.nl.