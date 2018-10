Stroffelstien foar Beatrix Mirosch út Holwert

Moandei 8 oktober wurdt yn Holwert in saneamde Stroffelstien lein ta neitins oan Beatrix Emma Wijpkjen Mirosch. Dy is op 5 febrewaris 1938 berne te Holwert en troch de nazy’s ombrocht op 2 augustus 1944 te Auswitz-Birkenau.

Programma

Günter Demnig, oprjochter fan de Stroffelstien, sil de stien mei de famylje Mirosch teplak bringe. In pear skoalbern fan de Tsjelke en de Ploos van Amstelskoalle lêze in gedicht foar en der wurde blommen lein. Wethâlder Pytsje de Graaf is der ek by oanwêzich.

Romafamylje

Stroffelstiennen bringe de minsken ûnder oaren Joaden, Sinty en Roma, homoseksuele en politike slachtoffers fan it nazyrezjym yn it sin. De Mirosch’ wiene Roma, dy’t yn de Twadde Wrâldoarloch troch hiel Nederlân teagen. Der wiene fjouwer soannen en fjouwer dochters. De dochters en de âlden binne oppakt en hawwe de oarloch net oerlibbe.

By de 4 maaiebetinking yn 2015 waard de namme Beatrix Emma Wijpkjen Mirosch foar it earst neamd as oarlochsslachtoffer, ôfkomstich út Holwert. Dat sette de Holwerter Jan van der Velde oan om by Günter Demnig in betinkingsstien oan te freegjen. De Dútske keunstner leit op 8 oktober ek in stien yn Ulrum en Garrelsweer.

By de stienlizzing is elkenien wolkom. It begjint om 9.00 oere by de Van Aylvawâl 7 yn Holwert.