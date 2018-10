Sorbysk parlemint op kommendewei

De Sorben yn it easten fan Dútslân kieze in eigen parlemint. De namme dêrfan is Serbski Sejm (Sorbysk parlemint). De organisaasje moat de belangen fan de Sorben fertsjintwurdigje. Alle Sorben kinne oant en mei 3 novimber oer de post in stim útbringe.

De Sorben wenje yn de streek Lausitz yn de East-Dútske dielsteaten Brandenburch en Saksen. Hja prate de taal Sorbysk. In grut part fan East-Dútslân wie yn it ferline Sorbysktalich, mar hjoed de dei binne noch in sa’n sechtichtûzen Sorben oer.

It idee foar in eigen parlemint kaam fan de Samen, in folk dat yn it noarden fan Skandinavië wennet en ek in keazen fertsjintwurdiging hat.

In offisjele posysje hat it Serbski Sejm net en lang net alle Sorben binne wiis mei it idee. De kulturele organisaasje Domowina wie altyd in wichtige belangebehertiger fan de Sorben. Dy is net wiis mei it inisjatyf foar in parlemint.