Snein 28 oktober JIER-dei Nijkleaster te Jorwert

Kommende snein fiert Nijkleaster syn ‘jier’dei. Dat bart de middeis fan twaen oan fiven, mei as tema Yn Petear. Net allinne de fêste gasten en meiwurkers binne wolkom, mar ek minsken dy’t nijsgjirrich binne nei it projekt oer ‘stilte, besinning en ferbining’.

Nei it wolkom mei kofje, tee en kleasterkoeke kinne de dielnimmers yn petear mei-inoar (ûnder it kleasterkuierjen), mei de takomstige kleasterlingen, mei it bestjoer en mei de pionier Hinne Wagenaar (oer it boek Zalige eenvoud dat er skriuwt).

Om 16.00 oere begjint yn tsjerke de Nijkleasterfiering. Oanslutend kinne de dielnimmers mei-inoar yn petear mei in priuwerij fersoarge troch ‘Tsjerkebier’.