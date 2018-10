Sjenrefilmfestival Amsterdamned fan 24 oant en mei 26 oktober

Tredde edysje sjenrefilmfestival Amsterdamned yn filmteater Kriterion, Amsterdam

Fan woansdei 24 oant en mei freed 26 oktober presintearje Film Events en Filmtheater Kriterion mienskiplik de tredde edysje fan it trije dagen duorjende filmfestival Amterdamned. Op it programma stean tolve nije en âldere films yn de sjenres horror, fantasij en sciencefiction, dêr’t de measte fan net yn Nederlân útkomme of útkaam binne.

Iepeningsfilm

De iepeningsfilm fan Amsterdamned is de selden fertoande earste lange film fan Dick Maas, Rigor Mortis út 1981. De film wurdt presintearre yn oanwêzigens fan Dick Maas sels en ferskate leden fan de filmploech, ûnder wa Olga Zuiderhoek en Wim T. Schippers. Foarôfgeand wurdt Dick Maas’ koarte film yn 1975 Historia Morbi fertoand.

Hommaazje Brian De Palma

Nei’t earder Nicolas Roeg en Brian John Boorman yn it sintsje set waarden, priizget Amsterdamned diskear opnij in sineast dy’t in protte betsjut hat foar de sjenrefilm: Brian De Palma. Op it programma stean de Hitchcockiaanske thriller Body Double (1984), de horrormusical Phantom of the Paradise (1974) en de opnij montearre psychologyske thriller Raising Cain (1992).

Straight to Video moetet Amsterdamned: Henenlotter Halloween

Straight to Video presintearret alle moannen it ultime fideojûntsje: twa films op orizjinele VHS-bannen ôfspile yn in âld fideorecorder, omliste mei trailers, bloed en bier. Spesjaal foar Halloween bondelje de fideofreaks fan Lab111 harren krêften mei sjenrefestival Amsterdamned. Dêr presintearret Straight to Video in film fan kultregisseur Frank Henenlotter: Brain Damage (1988) en Frankenhooker (1990). Ferwachtsje twa horrorkomeedzjes fol dwylsinnige moardners, maffe mûnsters en anargistyske humor.

Sjoch op www.amsterdamnedfilmfestival.nl foar it folsleine programma en mear ynformaasje.