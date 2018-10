Sinnepont Suwâld hellet rekôroantal oersettingen

Stichting traktearret de frijwilligers as blyk fan wurdearring

Sinnepont Schalkediep hat dit jier mar leafst 20.000 fytsers en kuierders oer it Prinses Margrytkanaal set. De pont fart tusken Suwâld en Garyp en wurdt al mear as tweintich jier troch in grutte groep frijwilligers yn stân holden. It bestjoer fan stichting dy’t de pont beheart hat alle frijwilligers, as blyk fan wurdearring, traktearre op in hearlik buffet.

Trochsneed oantal oersettings

De pont is op himsels al in bysûnder eksimplaar. Op it stuit dat it pont yn ’e feart kaam, wie it it earste pont dy’t alhiel op sinne-enerzjy oandreaun waard. Hy is foaral bedoeld foar fytsers om de oerstek te meitsjen. En dy meitsje dêr in soad gebrûk fan. It trochsneed tal fytsers of kuierders dat der jierliks gebrûk fan makket leit tusken de 12.000 en 16.000.

Frijwilligers betanke

De pontferbining en de kiosk wurde yn stân holden troch in groep fan sa’n fyftich frijwilligers. Benammen út Suwâld en Garyp. Om harren foar dy ynset te betankjen hat de stichting harren op in hearlik stamppotbuffet traktearre.

De pont is fan de gemeente. Mar sûnder de ynset fan de frijwilligers komt er net yn beweging. De gemeente is dan ek tige ynnommen mei alle frijwilligers dy’t dy prachtige foarsjenning yn stân hâlde.

Prachtige lokaasje

Dat de pont sa populêr is komt net allinnich troch it prachtige waar fan ôfrûne simmer of trochdat er ûnderdiel is fan de pontjesrûte, in fytsrûte mei dêryn njoggen pontferbiningen. De lokaasje dêr’t de pont by Suwâld wei fart, is in prachtich plak mei in kiosk dêr’t it goed tahâlden is. Men kin der telâne foar kofje, tee en iis.