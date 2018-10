Sineeske vice-gûverneur út Heilongjiang op besite yn Fryslân

De Sineeske vice-gûverneur Sun Dongsheng út de provinsje Heilongjiang bringt mei in bestjoerlike delegaasje hjoed en moarn in besite oan Fryslân. Deputearre Klaas Kielstra ûntfangt de delegaasje by it Ofslútdyk Waadsintrum op Koarnwertersân en yn it Prinsessehôf yn Ljouwert.

De kontakten komme fuort út eardere besiten, dy’t deputearre Kielstra oan ûnder mear Harbin, de haadstêd fan de provinsje Heilongjiang brocht. Hy prate dêr doe mei de vice-gûverneur oer ekonomyske gearwurkingsprojekten en nûge him út foar in besite oan Fryslân. Mei sa’n besite wurde mooglikheden foar fierdere gearwurking en hannel ûndersocht, mei as spearpunten rekreaasje en toerisme, sport, kultuer en ûnderwiis.

Deputearre Klaas Kielstra: “Wy sjogge in yntinsivearring fan ús relaasje. Ut Harbin wei komme se hjir mei hiel dúdlike fragen. Sineeske sporters út Harbin dy’t hjir traine, is in moai resultaat, dat mei troch ús ynset ta stân kommen is.”

De Sineeske delegaasje gie op woansdei 24 oktober nei it Thialfstadion op it Hearrenfean en it Ir. D.F. Woudagemaal op ‘e Lemmer. Op it Hearrenfean moete de delegaasje it reedridersteam út Harbin, dat dêr op it stuit traint. Fierder wurde se troch NHL Stenden ynformearre oer it útwikseljen fan studinten.