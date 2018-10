Simone Djurrema: moard yn ’e bosk

Kollum

It jachtseizoen is begûn. De earste kear dat wy jagers yn ús oare hûs te gast hiene wie yn augustus dit jier. Se kamen foar de reeën. Gelokkich jeie se net by ús yn ’e buert; dan hoech ik der net wekker fan te lizzen. As it om sokke dingen giet, kin ik it faak net mei mysels iens wurde. Ik fyn it prachtich om moarns op wei nei it wurk reeën te sjen. Wy hawwe ek al ris in hiel lytske fan tichtby sjoen, sa skattich! Myn man hat al ris it gelok hân om te sjen hoe’t ús nijsgjirrige kat in ree moete. De ree friet gers en de kat slûpte stadichoan tichterby. Doe’t se hast mei de noazen byinoar wiene sprong de kat oerein en naaide út!

Oan ’e oare kant haw ik graach in stikje wyld op it board. Ik haw lêsten noch in wylde goes krige. Dy slagge earst net sa goed – letter wol, dat no wit ik hoe’t ik it in oare kear hawwe moat. Ik neam mysels eins hypokryt: ik wol der net oan tinke wêr’t it fleis weikomt. Dan haw ik fan dy polityk korrekte frazen as dat wyld yn elts gefal in moai frij libben hân hawwe moat, jimme witte it wol. Ik trof fan ’e simmer minsken dy’t krektoarsom binne as ik. Se fertelden o sa entûsjast dat se mear nei it noarden in wolf sjoen hiene mei in ree dwers yn ’e bek. Dy rûn sa foar harren de dyk oer! Doe sei ik dus dat ik dat wol hiel konfrontearjend fûn wylst ik gjin fegetariër bin of sa. Ik kin ek absolút net fan dy natuerdokumintêren sjen dêr’t it iene bist it oare yn deamakket. Se antwurden laitsjend: “Wy binne feganisten, mar soks is de natuer!” Doe stie ik dus efkes mei de mûle fol tosken.

De jagers fertelden dat se in mannich reeën sketten hiene. Dan freegje ik fansels fuort oft der noch wol genôch oer binne. Sy seine fan wol, dus dêr moatte we mar op fertrouwe. We wolle nei dizze ekstreem drûge simmer ek net fan dy tafrielen hawwe lykas yn dat park by de Oostvaardersplassen, dat se de earme bisten fan ’e honger deagean litte. Se hiene ek in pear foksen sketten. Dat fûn ik wol skande fan dy moaie bisten, mar doe seine se dat der wol aardich wat foksen yn ’e buert binne en dat, as der te folle binne, se net genôch te fretten hawwe en soms oan gruttere proaien begjinne lykas jonge reekes dy’t yn it gers op harren mem wachtsje. Sy seine dat it ferskriklik heart as dy skreauwe. Dat hie er mar better net sizze kinnen. Ik hear bytiden de ferskriklikste lûden yn ’e bosk en hoopje dan dat it in frjemde fûgel of sa is. Foar fûgels fyn ik it in bytsje minder slim, en fisken it minste as se lije moatte. De oare kear as ik wer wat hear, tink ik oan dy earme reekes!

Yn elk gefal hawwe wy fan ien fan dy aardige jagers in hiele protte fleis krige. De jager mei wa’t wy it meast kontakt hawwe en dy’t my de moaie foto’s by dizze kollum stjoerd hat, wurket yn Denemarken as opspoarder: as wyld oanriden of oansketten is, mar swier ferwûne trochrint, moat hy der mei de hûn efteroan om se út it lijen te ferlossen. Men moat it mar kinne… Hy mei it fleis faak hâlde, dat syn friezer sit nei alle gedachten dochs al oan ’e kop ta fol. Dêrom koe er wol wat misse tink.

Lêsten kaam de hiele groep wer, mar no foar de elandejacht. Mei dy jacht stiet hast hiel Sweden op ’e kop, foaral yn it noarden. Heiten hâlde de bern thús fan skoalle, sadat dy mei kinne. Groepen jagers út oare lannen komme dêrhinne om, tsjin betelling, yn bepaalde gebieten te jeien. Der binne strange regels en ik hoopje mar dat se har dêroan hâlde. Wy sjogge nammentlik net safolle elanden. Dat is hiel apart: fan in skou bist, dat men hast nea sjocht, soe men ferwachtsje dat it hiel hurd fuortrinne soe as it betrape wurdt, mar neat is minder wier. As der ien op ’e dyk stiet, kin er dy soms as in ûnnoazele oan stean te sjen, sûnder in stap te fersetten.

De groep yn ús hûs hat neat sketten dizze kear, hearde ik, dat elandefleis stiet nei alle gedachten it kommende jier by ús net op it menu, of wy moatte ta de beurs by de elandeslachter. Ik sil in freon freegje oft dy wat wit om de groeiende populaasje wylde swinen te ferlytsjen. Miskien is dat fleis wol wat en neffens my is de jacht dêrop frij. Dy binne ek net sa skattich. Mar dan moatte se fansels net mei in earm lyts bichje oankomme…

Simone Djurrema-van der Wal út Garyp wennet sûnt 2015 mei har man en bern yn Mellerud yn Sweden.