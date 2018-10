Siep de Vries fan De Stripe is Meast Markante Hoarekaûndernimmer fan Fryslân

Moandei 15 oktober is Siep de Vries fan hotel-restaurant De Stripe yn Wynjewâld keazen ta Meast Markante Hoarekaûndernimmer fan Fryslân. Siep de Vries stie mei Erik Houter, eigner fan Gestrand op Flylân, yn ’e regionale finale. De twa Fryske hoarekaûndernimmers joegen yn de finale in presintaasje, wêrnei’t it publyk syn stim útbringe koe. Sjueryfoarsitter Maarten Wessels makke bekend dat Siep de Vries de absolute winner is. Hy mei him de kommende oardel jier de Meast Markante Hoarekaûndernimmer fan Fryslan neame.

Sjueryfoarsitter Maarten Wessel: “Siep stelde him yn de petearen kwetsber op. De 32-jierrige ûndernimmer is maatskiplik en sosjaal belutsen en ferfollet mei syn bedriuw in ultime doarpsfunksje. Hy hat ek ôfhel- en besoarchmielen foar âlderen en kreëarret foar syn meiwurkers trochgroeimooglikheden yn it bedriuw. Siep kin dêrtroch mei syn tiim, dat bestiet út minsken fan ferskate âldens, fleksibel de takomst temjitte. Siep is in ynspirearjend foarbyld foar oaren. Ik bin dan ek bliid dat er keazen is ta Markantste Hoarekaûndernimmer fan Fryslân foar 2018/2019.”

Sjuerybesite finalisten

In beoardielingskommisje hat alve nominearren hoarekaûndernimmers opsocht en dêr binne twa finalisten út keazen. Dy finalisten hawwe de ôfrûne wiken besite fan de sjuery krigen. De sjuery bestie neist sjueryfoarsitter Maarten Wessels út: Geert Bosman (winner fan de Meast Markante Ferkiezing Fryslân 2016), Zander Lamme en Tom Valk. De sjuery beoardiele de beide finalisten op ûnder oare orizjinaliteit en fernijing. Moandei joegen se in presintaasje. Dêrnei mocht it publyk stimme. Dêr kaam dúdlik út nei foaren dat Siep de Vries dé markantste Hoarekaûndernimmer fan Fryslân 2018/2019 is.

Taljochting markantste hoarekaûndernimmer

Keninklike Hoareka Nederlân (KHN) organisearret eltse twa jier de ferkiezing fan de Meast Markante Hoarekaûndernimmer. De priis wurdt takend oan ynnovative hoarekaûndernimmers dy’t oare ûndernimmers ynspirearje. Undernimmers dy’t witte wat der spilet, ynspylje op nije konsuminteûntwikkelingen en súksesfol binne. Op dy wize stimulearret KHN ynnovaasje ûnder hoarekaûndernimmers. De Meast Markante-ferkiezing begjint by regionale ferkiezings yn fjirtjin regio’s. Ut de fjirtjin winners wurdt yn ’e hjerst fan 2019, by in lanlik evenemint, de Meast Markante Hoarekaûndernimmer fan Nederlân keazen.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.meestmarkant.nl.