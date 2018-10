Scanner slagget der net yn smokkelguod yn finzenis te sjen

Justysje is der net yn slagge mei spesjale apparatuer de smokkel fan telefoans en drugs yn finzenissen better oan te pakken. In proef mei saneamde security scanners is mislearre, sa hat it ministearje fan Justysje en Feiligens witte litten.

De spesjale scanners, bekend fan Skiphol, binne ynset nei in kritysk rapport fan de Ynspeksje foar Justysje en Feiligens. De ynspeksje konkludearre ferline jier dat finzenen noch te faak mobyltsjes en drugs yn harren sel lizzen ha.

Fûllearje

Yn 2016 die al bliken dat in protte telefoantsjes en ferdôvjende middels de finzenissen yn kamen. It gie net allinnich om softdrugs, mar ek harddrugs lykas heroïne en kokaïne. It ûntbrekt it finzenispersoniel oan tiid om alle sellen yngreven te ynspektearjen en mei deteksjepoarten, bagaazjetrochljochting en fûllearjen kin ek net al it smokkelguod fûn wurde. Tongersdei stiene der bylden yn De Telegraaf fan finzenen yn in groepssel dy’t dûnsjend drugs en drank brûke.

Justysje hope mei de nije security scanners de drugs en mobile telefoantsjes better ûnderskeppe te kinnen. Mar de scanners detektearren it ferbeane guod net, sa seit in wurdfierder fan Justysje. De telefoantsjes en drugs binne te lyts, sa docht bliken. Guon telefoantjes binne sels net grutter as in pear sintimeter. De pilot rûn in jier in de finzenis fan Vught.

Der is ek in telefoanhûn mei de namme Amy oplaat. De hûn slagget it wol om it smokkele guod te trasearjen. Dy moat wol dield wurde mei alle finzenissen yn Nederlân. Meikoarten komt der in twadde hûn by. Dêrneist hat it finzeniswêzen noch alve drugshûnen.