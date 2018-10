Santich ambassadeurs út hiele wrâld besjogge lân fan molke en wetter

Sa’n santich ambassadeurs út de hiele wrâld hawwe harren yn Fryslân byprate litten oer de ûntwikkelingen op it mêd fan suvel en wettertechnology. De diplomaten hiene harren jierlikse ambassadeursdei en wiene fanwege Kulturele Haadstêd yn Fryslân. Fan Sily oant Afganistan en fan Nij-Seelân oant Kanada wiene ambassadeurs oanwêzich.

Njonken de Water Campus en de Dairy Campus brochten se yn Ljouwert in besite oan it Provinsjehûs, keramykmuseum It Prinsessehôf en Lân fan Taal en op ’e Lemmer oan it Woudagemaal. Kommissaris fan ’e Kening drs. A.A.M. Brok neamde it de meast ynternasjonale groep ea dy’t yn de Steateseal op it Provinsjehûs west hat.

Yn Lân fan Taal koene alle ambassadeurs harren eigen taal weromfine. By Water Campus en Dairy Campus binne kontakten lein foar ferfolchôfspraken.