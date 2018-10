Sander Meeter tapet de moaiste bierkes fan Noard-Nederlân

De bêst tape bierkes fan Noard-Nederlân binne te finen op ’e Lemmer. Barman Sander Meeter fan Beachclub Lemmer wûn moandei 1 oktober de regionale taapwedstriid fan Noard-Nederlân yn de Martinitsjerke yn Grins.

Mei in skoare fan 181 punten wie Sander Meeter de absolute winner. Op njoggen fan de fjirtjin ûnderdielen fan beoardieling helle Sander de maksimale skoare. Net allinnich Sander, mar Marieke Middelkoop fan Het Rechthuis yn Mijdrecht (twadde plak) en Koen Hoiting fan Grand Café Hooghoudt yn Grins (tredde plak) gean ek nei de lanlike finale. Dy finale is yn jannewaris 2019 by de fakbeurs Horecava yn Amsterdam.

Foarwedstriden

De foarwedstriid fan Noard-Nederlân wie de ôftraap fan it taapwedstriidseizoen. Der folgje noch fiif regionale foarwedstriden en sechtjin lokale wedstriden. De winners wurde ôffurdige nei de lanlike finale. Dielnimmers meie oan sawol in regionale as in lokale wedstriid ien kear meidwaan. Dêrmei hawwe sy dûbele kânsen op in finaleplak. De kommende regionale foarwedstriden:

15 oktober 2018 – Regiowedstriid Nimwegen

5 novimber 2018 – Regiowedstriid Lieshout

6 novimber 2018 – Regiowedstriid Rotterdam

12 novimber 2018 – Regiowedstriid Beverwyk

26 novimber 2018 – Regiowedstriid East-Nederlân

Stichting Tapwedstrijden.nl

It Nederlânsk Kampioenskip Biertaapjen wurdt troch de Stichting Tapwedstrijden.nl organisearre yn gearwurking mei fjouwer grutte brouwers, Keninklike Hoareka Nederlân en de Tapwacht. Sûnt de oprjochting fan de Stichting Tapwedstrijden.nl yn 2010 hawwe al 260 taapwedstriden west en binne der acht Nederlânsk Kampioenen kroane.

Taapwedstriden kinne troch elts hoarekabedriuw of entûsjaste hoarekaminsken organisearre wurde. De stifting stipet lokale taapwedstriden mei in stipepakket. Ynformaasje oer de taapwedstriden, de wedstriidregels, it protokol en de ûnderdielen dêr’t de sjuery de finalisten op beoardielet, is te finen op www.tapwedstrijd.nl.