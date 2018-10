Royal Opera House bringt ballet en opera live yn ’e bioskoop

Seizoen 2018/2019 set moandei 15 oktober útein mei Mayerling fan The Royal Ballet

Mei alve ballet- en operafoarstellings dy’t live yn mear as tûzen teaters yn fjirtich lannen wrâldwiid te sjen binne, bringt Royal Opera House ek yn seizoen 2018/2019 in breed skala foarstellings dy’t streekrjocht útstjoerd wurde út it wrâldferneamde Covent Garden wei.

It seizoen 2018/2019 bringt ûnder oare de klassiker fan The Royal Ballet The Nutcracker en wrâldferneamde operastjerren, lykas Michael Fabiano, Jonas Kaufmann, Anna Netrebko en de Nederlânske Eva-Maria Westbroek]. Royal Opera House biedt it publyk net allinnich streekrjochte bioskoopfoarstellings, mar ek eksklusyf ynsjoch efter de skermen, fraachpetearen en detaillearre close-ups fan de artysten. Yn Nederlân binne de ballet- en operafoarstellings fan Royal Opera House te sjen yn sechtich bioskopen, ûnder oare ek yn de Bios yn Drachten en op It Hearrenfean.

Nij seizoen set útein mei Mayerling

It nije seizoen fan Royal Opera House set op moandei 15 oktober útein mei it tsjustere en ynkringjende Mayerling. Dy yntinse en emosjonele produksje fan The Royal Ballet toant alle glamour fan it Eastenryksk-Hongaarske hof en driuwt de dûnsers ta it uterste fan harren technyske en emosjonele kinnen. Goreograaf Kenneth MacMillan bringt it 19-iuwske Europa ta libben mei dizze produksje. Basearre op it wiere ferhaal fan kroanprins Rudolf, ûntbleatet it ballet in lân dat op ynstoarten stiet, in driigjende oarloch yn Europa en de tragysk einigjende leafdesskiednis tusken Rudolf en syn minneresse barones Mary Vetsera. It publyk belibbet in bysûndere ûnderfining tanksij de dramatyske, pakkende dy’t in protte konvinsjes en grinzen fan it klassike ballet ferlizze.

Nei Mayerling komt Wagners Die Walküre fia Royal Opera House streekrjocht yn ’e bioskoop op snein 28 oktober.

Oer Royal Opera House

The Royal Opera House fiert dit jier in jubileum fan tsien jier live bioskoopfoarstellings, wêrmei’t it de wrâldwide merklieder is op it mêd fan opera- en balletfoarstellings yn ’e bioskoop. It seizoen 2017/2018 wie it súksesfolste jier ea foar The Royal Opera House mei wrâldwiid mear as ien miljoen ferkochte kaartsjes. It publyk hat ûnderwilens ek tagong ta ferskate livestreamen fia it Royal Opera House YouTube-kanaal, dat it grutste YouTube-kanaal is fan hokker keunstorganisaasje dan ek yn ’e wrâld.

Sjoch foar mear ynformaasje op: www.royaloperahouse.nl.

Royal Opera House – seizoen 2018/2019

The Royal Ballet

MacMillan: Mayerling

Streekrjocht: moandei 15 oktober 2018 (20:10 oere)

The Royal Opera

Wagner: Die Walküre

Streekrjocht: snein 28 oktober 2018 (17:55 oere)

The Royal Ballet

Petipa: La Bayadère

Streekrjocht: tiisdei 13 novimber 2018 (20:10 oere)

The Royal Ballet

Wright: The Nutcracker

Streekrjocht: moandei 3 desimber 2018 (20:10 oere)

The Royal Opera

Tchaikovsky: The Queen of Spades

Streekrjocht: tiisdei 22 jannewaris 2019 (19:40 oere)

The Royal Opera

Verdi: La Traviata

Streekrjocht: woansdei 30 jannewaris 2019 (19:40 oere)

The Royal Ballet

Acosta/Petipa: Don Quixote

Streekrjocht: tiisdei 19 febrewaris 2019 (20:10 oere)

The Royal Opera

Verdi: La Forza del Destino

Streekrjocht: tiisdei 2 april 2019 (19:10 oere)

The Royal Opera

Gounod: Faust

Streekrjocht: tiisdei 30 april 2019 (19:40 oere)

The Royal Ballet

Trijelûk: Royal Ballet Triple Bill: Flight Pattern, Within the Golden Hour, New Work

Streekrjocht: tongersdei 16 maaie 2019 (20:10 oere)

The Royal Ballet

MacMillan: Romeo and Juliet

Streekrjocht: tiisdei 11 juny 2019 (20:10 oere)