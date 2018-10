Roemeenske grûnwet ferbiedt homohoulik net

De Roemeenske grûnwet wurdt net wizige om in houlik tusken lykslachtige minsken ûnmooglik te meitsjen. Hjoed wie dêr in referindum oer, mar de opkomst wie te leech. Mar tweintich persint fan ‘e stimberjochtige Roemenen kaam nei de stimbus.

Homoseksualiteit wie yn Roemenië lang ferbean. Pas yn 2001 waard it legaal. De Roemeenske wet ferbiedt it houlik tusken twa manlju of tusken twa froulju net eksplisyt. De organisaasje ‘Bûn foar de húshâlding’ wol net dat lykslachtige partners fan dy mooglikheid gebrûk meitsje om te trouwen en hat in grutte aksje fierd foar in grûnwetswiziging dy’t soks ûnmooglik meitsje moat. Dy is der kommen.

Dat de grûnwetswiziging der net komt, wol net sizze dat homopearen no fuortendaliks trouwe kinne.