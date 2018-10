Rêdingswurkers berikke alle troffen gebieten Sulawesi

Rêdingswurkers op Sulawesi hawwe alle gebieten berikt dy’t ferline wike troffen binne troch in ierdskodding en in tsunamy. Dat wie earder net mooglik mei’t in protte tagongswegen net begeanber wiene. In wurdfierder fan it Yndonezyske nasjonale rampesintrum is bang dat it deadetal noch fierder oprint. It offisjele deadesifer is no 1400.

De Feriene Naasjes rûze dat op syn minst 200.000 minsken help nedich hawwe. Guod om te helpen komt mar bytsje by bytsje yn de rampgebieten terjochte. De Yndonezyske oerheid seit dat der helpkonvoaien organisearre wurde, mar dat dat tiid kostet. Hast tritich lannen, Nederlân ek, hawwe Yndonezië help oanbean. Japan, Súd-Korea, Singapore en it Feriene Keninkryk hawwe transportfleantugen stjoerd om guod ôf te leverjen.

Unicef stjoert meiwurkers nei Sulawesi om bern te helpen dy’t troch de ramp harren âlden kwytrekke binne. Yn de slom rekke stêd Palu wurde minsken hieltyd wanhopiger. Der is gebrek oan iten, medisinen, wetter en benzine. In protte minsken sliepe yn de iepen loft, om’t se bang binne foar in nije ierdskodding.