Ravaazje yn Portugal troch stoarm Leslie

De tropyske stoarm Leslie, dy’t no troch Spanje lûkt, hat yn Portugal in ravaazje efterlitten. Beammen en elektrisiteitspeallen binne omwaaid, dakken binne fan huzen ôfblaasd en strjitten binne oerstreamd. Mooglik sitten hûnderttûzenen minsken sûnder stroom.

Hoewol’t Leslie sneontejûn fan in orkaan ôfswakke ta in tropyske stoarm, binne der wynpûsters metten fan 176 kilometer yn ’e oere. Dêrmei liket Leslie neffens de ferwachtings “de krêftichste stoarm sûnt 1842” yn Portugal te wêzen. It komt selden foar dat in Atlantyske orkaan it Iberysk skiereilân berikt.

Leslie kaam sneon yn ’e omkriten fan Figueira da Foz oan lân, likernôch twahûndert kilometer benoarden Lissabon. Fanwege de hurde wynstjitten waard dêr sneontejûn besletten om de besikers fan in konsert yn de konserthal te hâlden. Yn it distrikt Coimbra, dêr’t Figueira da Foz ek yn leit, liket de skea it grutst te wêzen.

Foar safier bekend binne der gjin deaden fallen en Portugeeske media berjochtsje dat der oant no ta allinnich lichte ferwûnings bekend binne. Tsientallen fleantugen, ûnder oare yn Lissabon, Porto en op Madeira bliuwe sneintemoarn noch oan ’e grûn. Leslie lûkt no troch Spanje, yn noardeastlike rjochting. Dêr wurdt ek rekken holden mei in protte delslach en wynpûsters fan sa’n hûndert kilometer yn ’e oere. It is noch net dúdlik hokker paad Leslie yn Spanje krekt ôflizze sil.