Rampgebiet Sulawesi blykt grutter as tocht waard

Wylst de helporganisaasje stadichoan op gong komt, blykt it gebiet op Sulawesi dat troch ierdskodding en in tsunamy troffen is grutter as earst tocht waard. Der wurde hieltyd nije gebieten ûntdutsen dy’t ek ferinnewearre binne.

It deadetal is neffens Yndonezyske media oprûn ta 1200. It offisjele tal is noch hieltyd 832, mar de oerheid is bang dat der tûzenen minsken omkaam binne. Yn it hiele gebiet wenje sa’n 1,2 miljoen minsken. Foaral Palu, in stêd mei 379.000 ynwenners, is swier troffen. Mar ek yn de wide omkriten binne doarpkes en stêden sa goed as ferwoaste. Dêr moat it sykjen nei slachtoffers ûnder it pún noch begjinne.

De helpferliening yn de troch natuergeweld troffen regio komt mar stadichoan op gong. De lokale ynfrastruktuer is ûntheistere en dat makket it dreech om oeral guod en help te krijen. Der binne frachtweinen mei iten en wetter ûnderweis, mar it duorret tige lang foar’t dy yn Palu oankomme. Op it iennige fleanfjild fan Palu kin mar ien fleantúch de kear lânje.