Queen-optreden te sjen yn de bioskoop

Mei de premjêre fan de film Bohemian Rhapsody yn oantocht, fertoant Kinepolis op 25 oktober Queen: A Night in Bohemia op grut skerm. It legendaryske Hammersmith Odeo-konsert út 1975 is oppoetst mei hierskerp 5.1 lûd en oanfolle mei nea earder fertoande argyfbylden fan Queen.

It memorabele konsert dat Queen op krystjûn 1985 yn it Hammersmith Odeon yn Londen joech, is op tongersdei 25 oktober te bewûnderjen yn ’e bioskoop. It optreden gie de skiednisboeken yn as it konsert fan de trochbraak en waard streekrjocht útstjoerd op de BBC. By de fertoaning fan Queen: A Night in Bohemia spat de enerzjy fan it wite doek en is it genietsjen mei hits as ‘Killer Queen’, ‘Liar’, ‘Keep Yourself Alive’, ‘Now I’m Here’ én de allerearste live-opname fan de tiidleaze klassiker ‘Bohemian Rhapsody’.

Bohemian Rhapsody

De fertoaning fan Queen: A Night in Bohemia is in moaie opwaarmer foar de spylfilm Bohemian Rhapsody, dy’t fan 1 novimber ôf yn ’e bioskoop te sjen is. Bohemian Rhapsody is in yndrukwekkende oade oan Queen, harren muzyk en útsûnderlike sjonger Freddie Mercury.

Praktyske ynfo Queen: A Night in Bohemia

25 oktober 2018

Spyldoer: 89 minuten

Te sjen by Kinepolis Almere, Breda, CineMagnus Schagen, CineMeerse Hoofddorp, Den Bosch, Dordrecht, Ynskedee, Grins, Jierbeurs Utert, Zoetermeer

Sjoch op www.kinepolis.nl foar mear ynformaasje.