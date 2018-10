ProRail hat argewaasje fan spoarrinners yn ‘Boer zoekt vrouw’

ProRail is lilk oer de útstjoering fan Boer zoekt vrouw fan sneintejûn. Dêryn rûnen dielnimmers oan it telefyzjeprogramma oer it spoar. ProRail fiert al in skoft kampanje tsjin spoarrinnen, om’t dat libbensgefaarlik is en in protte fertraging foar reizgers meibringe kin.

It oanbelangjende stik spoar wurdt net folle brûkt, mar dat docht der foar ProRail net ta. It giet om de byldfoarming. In wurdfierder fan ProRail freget him ôf watfoar doel it noch hat om kampanje te fieren as in grutte omrop yn it bêst besjoene programma him net oan de regels steurt.

ProRail sil kontakt opnimme mei de KRO-NCRV. It is net dúdlik oft ProRail ek oanjefte dwaan sil. Ferline jier die de spoarbehearder dat wol, doe’t in dielnimmer oan it AVROTROS-programma Hunted oer it spoar rûn. De omrop besleat doe it fragmint út de útstjoering te heljen en op sosjale media te warskôgjen foar de risiko’s fan spoarrinnen.